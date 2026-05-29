NewsRoland Garros

Roland Garros 2026: Ruud rimonta sull’orlo del baratro, Paul sconfitto sul più bello

Tommaso Vitali
By Tommaso Vitali
1 Min Read
Casper Ruud agli Internazionali d'Italia 2026
Casper Ruud - Foto FITP

Casper Ruud ha completato un recupero a dir poco impensabile, battendo Tommy Paul in cinque set 4-6 6-7(4) 6-4 7-6(4) 7-5 nel terzo turno del Roland Garros. Come se ciò non bastasse, il norvegese ha annullato due match point nel quarto set sul punteggio di 4-5 15-40 a favore del suo avversario, rendendo ulteriormente memorabile la gara.

La sfida sembrava essere decisamente indirizzata a favore dello statunitense, ma il due volte finalista a Parigi si è ribellato al destino, prendendosi con grande personalità il passaggio del turno. L’esperienza nei grandi palcoscenici e la pazienza nel risalire pian piano la china hanno permesso all’ex numero due del mondo di avere la meglio e andare avanti nel torneo.

Agli ottavi di finale affronterà, al primo incontro in assoluto, Joao Fonseca, reduce dalla maratona con Novak Djokovic di quasi cinque ore di gioco.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS