Roland Garros 2026: Ruud rimonta sull’orlo del baratro, Paul sconfitto sul più bello

Casper Ruud ha completato un recupero a dir poco impensabile, battendo Tommy Paul in cinque set 4-6 6-7(4) 6-4 7-6(4) 7-5 nel terzo turno del Roland Garros. Come se ciò non bastasse, il norvegese ha annullato due match point nel quarto set sul punteggio di 4-5 15-40 a favore del suo avversario, rendendo ulteriormente memorabile la gara.

La sfida sembrava essere decisamente indirizzata a favore dello statunitense, ma il due volte finalista a Parigi si è ribellato al destino, prendendosi con grande personalità il passaggio del turno. L’esperienza nei grandi palcoscenici e la pazienza nel risalire pian piano la china hanno permesso all’ex numero due del mondo di avere la meglio e andare avanti nel torneo.

Agli ottavi di finale affronterà, al primo incontro in assoluto, Joao Fonseca, reduce dalla maratona con Novak Djokovic di quasi cinque ore di gioco.