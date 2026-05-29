Roland Garros 2026, De Minaur cade contro Mensik: ceco in ottavi dopo il successo in quattro set

Jakub Mensik è entrato in campo con un set e venti minuti di ritardo, ma da quando l’ha fatto è stato intoccabile. Il ceco, infatti, ha battuto in 4 set Alex De Minaur con il punteggio di 0-6 6-2 6-2 6-3 in due ore e 25 minuti al termine di una partita qualitativamente non memorabile, ma che spedisce il giocatore di Prostejov in ottavi di finale al Roland Garros 2026.

LA PARTITA

Dopo la battaglia da quasi cinque ore contro Mariano Navone non era impossibile aspettarsi un inizio a handicap da parte di Mensik, che, infatti, ha iniziato il match contro De Minaur mettendo a referto un solo punto in risposta in tutto il primo set. L’atmosfera surreale sul Simonne-Mathieu, però, viene immediatamente smorzata da un cambio radicale di inerzia del match: dopo il toilet break tra primo e secondo parziale, infatti, Mensik rientra più centrato, mentre il gioco regolare e privo di grandi errori dell’australiano si annebbia.

Persa subito la battuta, non solo De Minaur non riesce a trovare continuità in risposta, ma non è più incisivo nemmeno col fondamentale di inizio gioco. Dopo aver concesso le briciole nel primo set, infatti, il 27enne di Sydney subisce tre break nel secondo, tre nel terzo e uno nel quarto. Mensik, dalla sua, ritrova il servizio e i vincenti, ma, in una partita dal livello complessivo poco entusiasmante, basta il pomeriggio negativo di De Minaur per centrare la vittoria e gli ottavi di finale.

Per il ceco, si tratta della prima volta in questa fase del Roland Garros e il suo avversario sarà il russo Andrey Rublev.