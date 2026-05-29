Sinner tra malori e crampi: lo stop al Roland Garros è solo l’ultimo di una lunga lista

Jannik Sinner a partire dall’annata del 2024 ha, insieme a Carlos Alcaraz, preso il controllo dell’intero circuito, conquistando, sostanzialmente, tutti i tornei più importanti e lasciando solo le briciole ai propri avversari. Più che per merito dei giocatori affrontati, le rare sconfitte rimediate dal numero uno al mondo negli ultimi anni sono state dovute a difficoltà fisiche riconducibili a malori, crampi o mancanza di energie come accaduto al secondo turno del Roland Garros 2026 contro Juan Manuel Cerundolo. Episodi di varia natura che negli anni sono costati delusioni più o meno scottanti, dalle quali Jannik è, però, sempre riuscito a rialzarsi da fuoriclasse, portando, spesso e volentieri, comunque quei match a casa.

CINCINNATI 2022

La prima eclatante circostanza risale al match di ottavi di finale nel Masters 1000 di Cincinnati in cui Sinner si arrende in tre set a Felix Auger-Aliassime. Nel corso del secondo set l’italiano spreca due match point, prima di capitolare senza appello nel terzo a causa di un malore a cavallo tra i due parziali.

PECHINO 2023

Sinner nell’ATP 500 di Pechino è vittima di uno stato influenzale, tanto che, nel corso del terzo set dei quarti di finale con Grigor Dimitrov, rigetta. Nonostante ciò riesce a venire a capo di un complicato match.

WIMBLEDON 2024

Nella cornice dei quarti di finale di Wimbledon contro Daniil Medvedev, l’azzurro nel corso del terzo parziale ha un malore dovuto a problemi intestinali e giramenti di testa ed è costretto a chiamare il medical time-out. Uscirà dal torneo dopo esser stato rimontato dal russo dopo quattro ore di gioco.

MONTREAL 2024

Nel Masters 1000 di Montreal l’altoatesino è costretto a disputare due match nella stessa giornata, prima contro Alejandro Tabilo, poi con Andrey Rublev. Il doppio impegno gli costerà caro perché giocherà il set decisivo contro il russo senza benzina nel serbatoio.

AUSTRALIAN OPEN 2025

Nel primo Major dell’anno nella sfida di ottavi di finale contro Holger Rune, Sinner è colpito da tremori improvvisi e una difficoltà nel respirare tra il secondo e il terzo set, anche a causa di un tremendo caldo. Il classe 2001, però, reagisce alle condizioni avverse e porta a casa la partita.

CINCINNATI 2025

La circostanza più eclatante avviene nel Masters 1000 di Cincinnati quando, dopo neanche un set, si ritira dalla finale contro Carlos Alcaraz a causa di un malessere, annunciando successivamente che i problemi si erano presentati già prima del match.

SHANGHAI 2025

Sinner deve abbandonare il campo nella sfida di terzo turno nel Masters 1000 di Shanghai contro Tallon Griekspoor nel corso del set decisivo. Lo stop è causato da crampi che non gli permettono di proseguire.

AUSTRALIAN OPEN 2026

Crampi e fatica sono i fattori che complicano l’incontro di terzo turno per Sinner all’Australian Open contro Eliot Spizzirri. Grazie alle proprie qualità da campione, l’azzurro riesce comunque a vincere la sfida in quattro set e quasi quattro ore di gioco, disputata a temperature decisamente elevate.

INTERNAZIO NALI D’ITALIA 2026

Nell’evento più recente, Sinner affronta Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Roma e deve far fronte anche ad affanni, crampi e accenni di vomito. Nonostante le condizioni complicate, riuscirà ad uscirne vincitore in una partita giocata in due giorni.