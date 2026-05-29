Roland Garros 2026: tutto facile per Bolelli/Vavassori, superati Bhambri/Venus in due set

Prosegue ottimamente il cammino al Roland Garros del duo composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che accede senza eccessivi patemi al terzo turno, grazie al successo ottenuto su Yuki Bhambri e Michael Venus con il punteggio di 6-3 6-4.
Dopo il recente trionfo agli Internazionali d’Italia, la coppia testa di serie numero 5 sembra non aver alcuna intenzione di fermarsi e disputa un match di ottimo livello. Per venire a capo dei propri avversari al duo italiano sono sufficienti un break per set, che gli hanno permesso di gestire la partita in maniera impeccabile concedendo solo sette punti al servizio.
Nella prossima sfida affronteranno i vincenti dell’incontro tra Tomas Machac/Matej Vocel e Jakub Paul/Marcus Willis, per continuare a coltivare l’obiettivo di conquistare lo Slam parigino, dopo essersi arresi solamente in finale nell’edizione del 2024.