Roland Garros 2026, Paolini vola al secondo turno: sconfitta Yastremska

Jasmine Paolini stacca il pass per il secondo turno del Roland Garros 2026. La numero uno azzurra, tredicesima testa di serie del tabellone, ha superato al debutto Dayana Yastremska con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e 41 minuti di gioco riuscendo a guadagnare la sfida con l’argentina Solana Sierra, vittoriosa all’esordio su Emma Raducanu. Un successo importante per Jasmine per scacciare via i dubbi dopo l’eliminazione al terzo turno degli Internazionali d’Italia e il problema al piede che proprio a Roma l’aveva costretta al forfait nel tabellone di doppio.

Parte forte Paolini che nel primo set riesce immediatamente a portarsi avanti di un break sul 3-1, ma non ad allungare. L’azzurra subisce il controbraek e Yastremska recupera fino al 3-3. L’ucraina strappa ancora la battuta nel settimo game e opera addirittura il sorpasso sul 4-3. Al momento di servire per chiudere il parziale inaugurale, l’ucraina cede però la battuta e Paolini impatta sul 5-5 prima di mandare in archivio il set grazie al break del dodicesimo gioco. Nel secondo, la numero uno d’Italia scappa sul 3-0 e poi mantiene il vantaggio di un break per firmare il passaggio del turno.