Roland Garros 2026: tutto facile per Swiatek, Jones spazzata via in due set

Iga Swiatek comincia come meglio non si poteva il suo cammino nel Roland Garros 2026, piegando con un roboante 6-1 6-2 Emerson Jones in appena un’ora di gioco. La quattro volte campionessa del Major parigino — regina indiscussa della terra rossa negli ultimi anni — è in cerca di rivalsa dopo una prima metà di stagione ancora a secco di titoli. E anche nello swing su terra, dove solitamente la polacca ha sempre trovato le sue fortune, conquistando trofei e punti, la fatica è stata più del previsto. Ripartire dal Roland Garros potrebbe essere la definitiva ri-incoronazione per Iga, a caccia del settimo titolo a livello Slam.

Il match con l’australiana è stato una pura formalità: basti pensare che Jones è riuscita a tenere la battuta solamente al quinto game del secondo set. Per la 24enne di Varsavia — prossima a spegnere venticinque candeline il 31 maggio — pronta ora la sfida al secondo round con Sara Bejlek, uscita indenne dalla sfida contro Sloane Stephens.