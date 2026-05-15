Nuovo stop per Luca Nardi: non giocherà le qualificazioni del Roland Garros

Luca Nardi non giocherà le qualificazioni del Roland Garros 2026. A pochi giorni dall’inizio del tabellone cadetto dello Slam parigino, l’Italia perde alcuni dei suoi protagonisti. La cancellazione più eclatante è quella del pesarese, recentemente rientrato in campo dopo una frattura all’ulna che lo aveva tenuto fuori per qualche settimana. L’avventura agli Internazionali BNL d’Italia si era chiusa subito, uscendo all’esordio contro Andrea Pellegrino (4-6 6-3 6-3), Luca è dunque costretto a rinunciare all’appuntamento parigino. A Roma nel suo angolo, oltre a Claudio Messina, era presente anche Renzo Furlan, che ha recentemente iniziato l’avventura con il classe 2003, attualmente numero 151 del mondo. Oltre a Nardi, si sono cancellati dalle qualificazioni anche Giulio Zeppieri e Francesco Passaro, entrambi alle prese con un infortunio al polso.