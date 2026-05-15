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Internazionali d’Italia 2026: Darderi beve un caffè al cambio campo nel match contro Ruud

By Tommaso de Laurentiis
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Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia 2026
Luciano Darderi - Foto FITP

Inizio difficile per Luciano Darderi nel match contro Casper Ruud, valido per le semifinali degli Internazionali d’Italia 2026. L’azzurro – sotto al cambio campo 4-1 – ha bevuto un caffè in panchina prima di rientrare in campo al servizio. Darderi aveva già bevuto un caffè nel corso della partita di quarti di finale contro Jodar.

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