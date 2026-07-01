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Quando riprende Nakashima-Struff? Data, orario e diretta tv secondo turno Wimbledon 2026

Redazione
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Brandon Nakashima agli Internazionali d'Italia 2026
Brandon Nakashima - Foto FITP

Interrotto per oscurità il match tra Brandon Nakashima e Jan-Lennard Struff, valido per il secondo turno di Wimbledon 2026. La sfida è stata sospesa alla fine del quarto set, vinto dallo statunitense, sul risultato  6-4 6-7(6) 6-7(5) 7-6(6). Si ripartirà domani come secondo match dalle 12:00 (non prima delle 13:30) sul Campo 12 dal quinto set al termine del match Shnaider-Samsonova.

Nakashima-Struff in tv

Per non perdersi nulla del terzo Slam del 2026, in diretta dal 29 giugno al 12 luglio, la copertura editoriale di Sky sarà completa: più di 750 ore live con ben 11 canali di cui 6 interamente dedicati a Wimbledon.

Il racconto si svilupperà attraverso 11 canali:

  • Sky Sport Tennis (203): seguirà tutti i match in programma sul Centrale
  • Sky Sport Uno (201): seguirà i match più importanti del torneo
  • Sky Sport Arena (204): sarà il punto di riferimento per “Diretta Wimbledon”
  • Sky Sport 4K: trasmetterà i match che si disputeranno sul campo Centrale
  • Sky Sport Wimbledon 1 (251)
  • Sky Sport Wimbledon 2 (252)
  • Sky Sport Wimbledon 3 (253)
  • Sky Sport Wimbledon 4 (254)
  • Sky Sport Wimbledon 5 (255)
  • Sky Sport Wimbledon 6 (256)
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