Quando riprende Nakashima-Struff? Data, orario e diretta tv secondo turno Wimbledon 2026

Interrotto per oscurità il match tra Brandon Nakashima e Jan-Lennard Struff, valido per il secondo turno di Wimbledon 2026. La sfida è stata sospesa alla fine del quarto set, vinto dallo statunitense, sul risultato 6-4 6-7(6) 6-7(5) 7-6(6). Si ripartirà domani come secondo match dalle 12:00 (non prima delle 13:30) sul Campo 12 dal quinto set al termine del match Shnaider-Samsonova.
Nakashima-Struff in tv
Per non perdersi nulla del terzo Slam del 2026, in diretta dal 29 giugno al 12 luglio, la copertura editoriale di Sky sarà completa: più di 750 ore live con ben 11 canali di cui 6 interamente dedicati a Wimbledon.
Il racconto si svilupperà attraverso 11 canali:
- Sky Sport Tennis (203): seguirà tutti i match in programma sul Centrale
- Sky Sport Uno (201): seguirà i match più importanti del torneo
- Sky Sport Arena (204): sarà il punto di riferimento per “Diretta Wimbledon”
- Sky Sport 4K: trasmetterà i match che si disputeranno sul campo Centrale
- Sky Sport Wimbledon 1 (251)
- Sky Sport Wimbledon 2 (252)
- Sky Sport Wimbledon 3 (253)
- Sky Sport Wimbledon 4 (254)
- Sky Sport Wimbledon 5 (255)
- Sky Sport Wimbledon 6 (256)