WTA 1000 Madrid 2026: Paolini out, passa Baptiste in due set

Niente da fare per Jasmine Paolini, che si ferma al terzo turno del WTA 1000 di Madrid 2026. La tennista toscana, testa di serie numero 8 in Spagna, si arrende in due set alla numero 30 del seeding Hailey Baptiste. 7-5 6-3, in un’ora e x minuti di gioco, il punteggio in favore della statunitense, dotato di una pesante prima di servizio e di colpi di sbarramento molto difficili da controbattere.

Qualche segnale positivo arrivato da Paolini che, dopo le tantissime difficoltà – fisiche, tecniche e non solo – all’esordio con Siegemund, è riuscita a entrare in campo con un buon atteggiamento e un body language adeguato. Si conferma non sbocciato il feeling con il torneo di Madrid per l’azzurra, che non migliora il risultato del 2025 (ko con Sakkari 6-2 6-1) e sarà chiamata a una forte reazione in vista della difesa del titolo del 2025 agli Internazionali d’Italia. Avanza con merito agli ottavi di finale Baptiste (n.32 WTA), brava a mettere giù ben 14 ace e a salvare otto delle nove palle break concesse, che affronterà la testa di serie numero 11 Belinda Bencic. Successo in due set anche per la svizzera, che piega d’esperienza – 6-2 7-6(6) – la classe 2004 Diana Shnaider.