ATP 250 Auckland 2026: Carabelli si taglia i capelli durante un cambio di campo (VIDEO)

Ha dell’incredibile quanto accaduto nel match di primo turno dell’ATP 250 di Auckland tra Camilo Ugo Carabelli e Alejandro Tabilo. Durante il cambio di campo sul punteggio di 3-2 nel primo set in favore del cileno, il tennista argentino ha tirato fuori un paio di forbici e ha iniziato a tagliarsi i capelli direttamente in panchina.. Al termine dei 90 secondi regolamentari di changeover, Carabelli ha riposto tutto e il gioco è ripreso regolarmente, come se nulla fosse successo. Un episodio curioso che resterà sicuramente tra i momenti più particolari di questo inizio di stagione.