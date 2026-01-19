Australian Open 2026, record di spettatori nella prima giornata: presenti oltre 100.000 persone

Continua a macinare record l’Australian Open, che sta vivendo un inizio dell’edizione del 2026 oltre ogni più rosea aspettativa. Dopo l’importante cornice di pubblico per la Opening Week, gli spettatori hanno risposto presenti anche in occasione della prima giornata di main draw. Domenica 18 gennaio, Melbourne Park ha infatti accolto ben 100.763 persone stabilendo un nuovo primato. Non era mai capitato nella storia dello Slam australiano che oltre 100.000 spettatori assistessero a una singola giornata.