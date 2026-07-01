Wimbledon 2026: il simpatico siparietto tra Djokovic e una ball girl (VIDEO)

Nel corso del match di secondo turno di Wimbledon 2026 contro Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic si è reso protagonista di un simpatico siparietto con una ball girl. Al termine del secondo set, con il punteggio sul 6-3 6-4 e l’avversario fuori dal campo per uno dei suoi consueti toilet break, il 24 volte campione Slam ha provato a sistemare parte del suo “equipaggiamento”. A giudicare dagli strumenti utilizzati – un paio di forbici – si trattava presumibilmente di un bendaggio o un tape muscolare.

Non essendo soddisfatto del proprio lavoro, Djokovic ha trovato l’aiuto ad una ball girl a cui ha ceduto le forbici chiedendole di tagliare il materiale. Qui ha scherzato fingendo che la ragazza lo avesse tagliato, suscitando l’ilarità delle prime file del Centrale dell’All England Club e qualche secondo di puro terrore per la malcapitata vittima dello scherzo, un modo per uscire dai classici schemi di Wimbledon. Tutto si è concluso con una sana risata, il rientro in campo di Tsistipas e la ripresa del gioco.