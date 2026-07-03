Wimbledon 2026, l’organizzazione sul doppio delle Williams: “Gli stiamo dando il tempo di recuperare”

Si infittisce il mistero sull’esordio di Serena e Venus Williams in doppio. Le statunitensi, 6 volte vincitrici dei Championships in coppia, hanno ricevuto una wild card, ma quando si appresta ad iniziare la sesta giornata di torneo non è ancora arrivato il momento del loro esordio. La giornata di sabato vedrà scendere in campo alcuni match di secondo turno per quanto riguarda il tabellone di doppio femminile, mentre Serena e Venus devono ancora disputare la loro prima partita che le vedrebbe impegnate contro Solana Sierra e Camila Osorio.

Interpellato sull’argomento, il direttore del torneo di Wimbledon, Jamie Baker, ha parlato nella giornata di venerdì alla stampa, spiegando: “Stiamo dando loro tutto il tempo di cui hanno bisogno per essere pronte. Ovviamente, vogliamo che giochino, se possono. Riguardo ai giorni per le partite, è solo una guida. Questo è ciò che speriamo di fare, cercando di poter completare il torneo. A volte si verificano circostanze eccezionali, come il clima o infortuni, o il fatto che un giocatore partecipi a più tabelloni. Non succede spesso, ma a volte una partita può essere posticipata“.

Una sorta di trattamento di favore, dunque, dopo il problema al ginocchio accusato da Serena durante il suo match del primo turno in singolare contro Maya Joint.