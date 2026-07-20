Sinner, 81 settimane da numero 1 ATP: sorpasso su Hewitt, Agassi nel mirino

81 settimane da Re. Jannik Sinner ha ufficialmente iniziato la sua 81esima settimana dal numero 1 del ranking mondiale, confezionando il sorpasso su Lleyton Hewitt (fermo a 80). L’azzurro entra così nella Top 10 dei giocatori con più settimane da leader della classifica ATP, portandosi a solo 20 lunedì di distanza da Andre Agassi, a quota 101 e raggiungibile verso la metà di dicembre.
Con la difesa del titolo a Wimbledon 2026, l’altoatesino, oltre a essere entrato in una ristretta elitè riuscita nel back-to-back ai Championships, ha ulteriormente rafforzato il suo vantaggio sulla concorrenza. Jannik veleggia ora con 13450 punti di crociera, con Alexander Zverev che segue, nella sua nuova posizione da 2 del mondo, a 8480. Grande attesa per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz, vero avversario del cinque volte campione Slam, ora scivolato al terzo posto a 8160 punti.
Sinner, già sicuro di accedere come Top 1 del seeding anche allo US Open, volerà ora per il ritorno sul cemento americano. Attualmente, Jannik risulta iscritto sia al Masters si Montreal (2-13 agosto) che al ‘1000’ di Cincinnati (13-23 agosto), ma è ancora da capire se prenderà veramente parte a entrambe le competizioni. Più probabile l’opzione già rodata nella passata stagione, quando l’azzurro saltò il torneo canadese, arrivando invece in finale negli States. Punti da difendere (600) su cui Jannik dedicherà la sua attenzione prima del quarto e ultimo Major dell’anno.