Masters 1000 Madrid 2026: Bolelli/Vavassori il rientro è amaro, subito out

È stato amaro il ritorno in campo della premiata ditta Simone Bolelli e Andrea Vavassori dopo il doveroso stop di Simone per motivi famigliari. Il duo azzurro ha esordito al Masters 1000 di Madrid 2026 contro Guido Andreozzi e Manuel Guinard, perdendo 6-3 7-6(3). Gli italiani, smaltita la delusione dell’uscita al primo turno dell’Australian Open, hanno comunque disputato quattro mesi estremamente solidi: vittoria dell’ATP 500 di Rotterdam, semifinale sia all’ATP 500 di Doha che all’ATP 500 di Dubai e soprattutto il trionfo al Masters 1000 di Miami. Per entrambi si è trattato del primo Masters in carriera. Il passaggio a vuoto di Madrid non toglie quanto di buono fatto finora, Bolelli/Vavassori sono ora attesi a Roma per gli Internazionali BNL d’Italia dove lo scorso anno vennero sconfitti a sorpresa al primo turno da Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato.