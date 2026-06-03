Roland Garros 2026: Arnaldi raggiunge Cobolli in semifinale, Berrettini si ritira nel secondo set

Matteo Arnaldi vince il derby azzurro con Matteo Berrettini ai quarti di finale del Roland Garros 2026 a seguito del ritiro del romano nel secondo set sul punteggio di 7-5 5-2 a favore del classe 2001. Per il ligure, dopo aver raggiunto il primo quarto di finale Major, si tratta della prima semifinale in uno Slam.
Inoltre, il numero 104 del mondo entra a far parte di una speciale classifica: è il quinto peggior tennista per ranking a raggiungere la semifinale a Parigi, dopo il numero 200 Henri Leconte nel 1992, il numero 130 Christophe Roger-Vasselin nel 1983, il numero 122 Filip Dewulf nel 1997 e il numero 113 Francois Jauffret nel 1974.
Termina invece nel peggior modo possibile lo splendido cammino di Berrettini a Parigi, con i soliti problemi fisici a essere protagonisti in negativo. Sfuma l’obiettivo di diventare il 27esimo giocatore nell’era Open a conquistare la semifinale in tutti gli Slam, più precisamente l’undicesimo nel ventunesimo secolo.
Nel prossimo match per Arnaldi un altro derby, con Flavio Cobolli, per assicurarsi un posto in finale.