Montepremi Wta Amburgo, Praga 2026: soldi, punti, prize money

I montepremi e i prize money, con i punti per il ranking, del WTA 250 di Amburgo 2026 e del WTA 250 di Praga 2026. In attesa di spostarci negli Stati Uniti per la stagione sul veloce pre-Us Open, prosegue questo breve intermezzo di eventi categoria 250 europei. Anche questa settimana, però, le ‘big’ italiane riposano e proseguono la preparazione in vista degli appuntamenti nordamericani. Il prize money complessivo sia del WTA del 250 di Amburgo che di quello di Praga corrisponde a €246,388.

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO WTA

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

MONTEPREMI E PUNTI WTA 250 AMBURGO 2026

PRIMO TURNO – € 2.663 (1 punto)

OTTAVI DI FINALE – € 3.725 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – € 6.110 (54 punti)

SEMIFINALE – € 10.730 (98 punti)

FINALE – € 19.240 (163 punti)

VINCITRICE – € 32.520 (250 punti)

MONTEPREMI E PUNTI WTA 250 PRAGA 2026

PRIMO TURNO –$ 3.065 (1 punto)

OTTAVI DI FINALE – $ 4.285 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 7.025 (54 punti)

SEMIFINALE – $ 12.331 (98 punti)

FINALE – $ 22.125 (163 punti)

VINCITRICE – $ 37.390 (250 punti)