Qualificazioni ATP 250 Estoril 2026: Pellegrino out al turno decisivo, primo main draw per Bueno

Niente da fare per Andrea Pellegrino all’ATP 250 di Estoril 2026. Il pugliese, testa di serie numero 3 delle qualificazioni, perde contro Gonzalo Bueno (n.176 ATP) e manca l’accesso al tabellone principale del torneo portoghese. 6-3 5-7 6-4 il punteggio in favore del peruviano che in quasi 3 ore di battaglia si sbarazza dell’azzurro, autore fin qui di una stagione fantastica in cui ha ottenuto risultati illustri come gli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia e il primo main draw Slam della carriera.

Che battaglia!

Non parte bene Andrea che in apertura d’incontro subisce il break, ritrovandosi in pochi minuti sotto 5-1 nel punteggio. Pellegrino lotta, recupera un break di svantaggio, ma non riesce a fermare il peruviano che conquista il primo set. Nel secondo parziale la partita si accende ufficialmente. Bueno, avanti di un break, fallisce l’opportunità di chiudere la partita e si fa strappare il servizio sul più bello. Il pugliese alza clamorosamente il livello, annulla due palle break e piazza il secondo break consecutivo per vincere il parziale 7-5 dopo 1 ora e 6 minuti.

Succede di tutto nel terzo set, con il peruviano che per la terza volta strappa il servizio a inizio parziale, per poi rifarlo nel terzo gioco. Pellegrino, sotto 3-0, non molla e risponde con due break ristabilendo la parità. Nel settimo gioco, però, Bueno piazza l’affondo decisivo breakkando per la sesta volta nell’incontro. Il peruviano non trema questa volta e nel decimo game archivia la pratica Pellegrino per conquistare il primo tabellone principale ATP della carriera.