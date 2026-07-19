ATP 250 Bastad 2026: Darderi si ferma in finale, trionfa Rublev

Si ferma all’ultimo atto la difesa del titolo di Luciano Darderi all’ATP 250 di Bastad 2026. L’italo-argentino, vincitore della scorsa edizione del torneo svedese, esce sconfitto in finale contro il russo Andrey Rublev (n.16 ATP) con il punteggio di 6-4 6-3 in poco più di 1 ora di gioco. Niente da fare, dunque, per Luciano, il quale ha qualcosa da recriminarsi, soprattutto nel decimo game del primo set in cui ha subito il break che ha chiuso il parziale, destinato ad andare al tie-break, e di fatto la partita. Nel secondo set decisivo il break in apertura conquistato dal russo, bravo ad accelerare nel momento più difficile del suo avversario, ancora stordito dal parziale perso poco prima.

Una prova dominante per Rublev, il quale alza il 19esimo titolo ATP della sua carriera, il secondo a Bastad dopo il trionfo del 2023. Il moscovita non vinceva un titolo da più di un anno, quando all’ATP 500 di Doha 2025 sconfisse il britannico Jack Draper al terzo set. Non riesce, invece, Darderi a portarsi a casa il sesto torneo ATP della carriera, il secondo del suo 2026 dopo la vittoria nel 250 di Santiago.