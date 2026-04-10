Sinner torna numero 1 dopo Montecarlo se…tutte le combinazioni

Jannik Sinner è vicino a tornare numero uno della classifica Atp. Ormai è noto da settimane, certamente da quando il tennista italiano ha fatto il back to back Indian Wells-Miami, e maggior ragione con Alcaraz mai arrivato in finale negli States. Lo spagnolo durante la stagione sulla terra rossa ha tanti punti da difendere, quindi sembra più una questione di “quando” e non di “se”.

Ma il ritorno in vetta può avvenire già al termine di questa settimana, ovvero quella del Masters 1000 di Montecarlo. Il destino è nelle mani di Jannik, perché vincendo il titolo anche nel Principato, allora tornerebbe ad essere n°1. Ma ci sono un altro paio di combinazioni che gli permetterebbero di scavalcara il classe ’03 di Murcia anche senza trionfare. Ecco tutte le combinazioni:

MONTEPREMI MONTE-CARLO

SINNER TORNA NUMERO 1 A MONTECARLO SE…

-Vince il torneo.

-Arriva in finale e Alcaraz perde in semifinale o quarti.

-Arriva in semifinale e Alcaraz perde ai quarti.