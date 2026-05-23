Roland Garros 2026, Efremova: “Non voglio fare nomi, ma alcune ragazze non vogliono allenarsi con me perché sono una wildcard”

Ksenia Efremova esordirà domenica 24 maggio contro la testa di serie numero 18 Sorana Cirstea nel match di primo turno del Roland Garros 2026. Un sogno che diventa realtà per la francese numero 623 del mondo, entrata nel tabellone principale grazie ad una wildcard. Si tratta della prima partecipazione in carriera nel main draw di uno Slam: la transalpina classe 2009, infatti, aveva debuttato lo scorso anno nel Major parigino, perdendo al primo turno di qualificazioni, lo stesso risultato raggiunto all’Australian Open 2026.

Durante il tradizionale media day, la campionessa Slam a livello juniores ha raccontato di aver ricevuto trattamenti non piacevoli da parte di alcune giocatrici durante le sessioni di allenamento. “A volte è difficile allenarsi con le ragazze perché non vogliono giocare, non vogliono fare set perché sono una wildcard. Mi è già successo. Non voglio fare nomi, ma mi è capitato che delle ragazze non volessero giocare perché sono una wildcard. Ma poi c’è anche un aneddoto: una ragazza è arrivata e ha detto: ‘Ok, basta così’, e io l’ho battuta 7-0.”