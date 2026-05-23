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Roland Garros 2026, svolta sul montepremi: l’organizzazione andrà incontro alle proposte dei giocatori

Tommaso Vitali
By Tommaso Vitali
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Il Philippe Chatrier al Roland Garros 2025 durante la sessione diurna
Philippe Chatrier - Foto FFT

Gli organizzatori del Roland Garros sembrano aver ceduto dopo i colloqui sul montepremi con i giocatori. Una controproposta è ora attesa entro poche settimane dopo un anno di stallo. È quanto raccolto in esclusiva dalla firma del Times Tom Kershaw che afferma anche che non ci saranno ulteriori proteste previste a Parigi. Sembrerebbe dunque aver fruttato lo sciopero dei giocatori che nella giornata di venerdì avevano deciso di porre un limite di 15 minuti alle interazioni con i media.

La notizia è anche in controtendenza con quanto affermato nelle ultime ore dalla direttrice del torneo Amelie Mauresmo, che aveva dichiarato: “Non cambieremo niente. Cominceremo a parlarne, ed è questo che vogliono tutti“.

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