Roland Garros 2026, svolta sul montepremi: l’organizzazione andrà incontro alle proposte dei giocatori

Gli organizzatori del Roland Garros sembrano aver ceduto dopo i colloqui sul montepremi con i giocatori. Una controproposta è ora attesa entro poche settimane dopo un anno di stallo. È quanto raccolto in esclusiva dalla firma del Times Tom Kershaw che afferma anche che non ci saranno ulteriori proteste previste a Parigi. Sembrerebbe dunque aver fruttato lo sciopero dei giocatori che nella giornata di venerdì avevano deciso di porre un limite di 15 minuti alle interazioni con i media.

La notizia è anche in controtendenza con quanto affermato nelle ultime ore dalla direttrice del torneo Amelie Mauresmo, che aveva dichiarato: “Non cambieremo niente. Cominceremo a parlarne, ed è questo che vogliono tutti“.