Tien vince l’ATP 250 di Ginevra 2026: sconfitto in finale Navone

È Learner Tien il vincitore dell’ATP 250 di Ginevra 2026. Testa di serie numero 4 del tabellone, lo statunitense si è imposto in rimonta su Mariano Navone con il punteggio di 3-6 6-3 7-5 per conquistare il secondo titolo della sua carriera a livello di circuito maggiore, il primo sulla terra rossa, dopo il trionfo ottenuto sul veloce indoor di Metz nel 2025. Grazie a questo successo, Tien migliora il suo best ranking portandosi al numero 18 della classifica mondiale.
Il primo set sorride a Navone che sul 2-2 riesce a venire a capo di un game fiume piazzando il break alla quarta occasione per portarsi avanti 3-2. L’argentino conferma il vantaggio e poi strappa ancora la battuta nel nono gioco per chiudere il parziale inaugurale. Nel secondo arriva però la reazione di Tien che si porta avanti di un break nel quinto game quando riesce anche ad allungare e poi a pareggiare i conti. Nel set decisivo lo statunitense prova a scappare sul 3-0 ma si fa riprendere fino al 3-3. Tien rimane avanti però e in vantaggio 6-5 piazza il break che mette la parole fine sul match.