Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Miami: quanto guadagna? Punti, soldi e montepremi

Anche il secondo Masters 1000 della stagione finisce nelle mani di Jannik Sinner, che dopo il trionfo a Indian Wells si è ripetuto a Miami, torneo che aveva già vinto nel 2024. Niente da fare in finale per il ceco Jiri Lehecka, il quale ha fatto tutto il possibile ma si è dovuto arrendere all’avversario.

Sinner campione a Miami: punti, soldi e montepremi

Grazie al titolo in Florida, Sinner ha incassato una cifra pari a 1 milione 151 mila 380 dollari, la stessa intascata due settimane fa a Indian Wells. Si è inoltre messo in tasca 1.000 punti che gli consentono di accorciare le distanze nel ranking ATP e avvicinarsi considerevolmente alla vetta occupata da Carlos Alcaraz.