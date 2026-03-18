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Masters 1000 Miami 2026, Medvedev recupera le valigie smarrite: “Ora aiutate anche il mio team?”

Francesco Petrucci
By Francesco Petrucci
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Daniil-Medvedev
Daniil-Medvedev---Foto-Stephane-Thomas-ZUMA-Press-Wire-Shutterstock

È solo parziale il lieto fine alla storia di Daniil Medvedev, atterrato a Miami per il secondo Masters 1000 della stagione ma senza le proprie valigie, smarrite. Dopo aver lanciato un appello sui social chiedendo aiuto per recuperarle, il tennista russo ha fornito un aggiornamento: I miei bagagli sono arrivati, grazie United Airlines“. Finita qui? No, perché risultano ancora dispersi i bagagli dei membri del team del giocatore di Mosca. Che su X ha scritto: “Potete accertarvi che anche i membri del mio team abbiano i loro?

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