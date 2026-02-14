Ferrer: “Sinner e Alcaraz sono molto vicini, difficile dire chi è il più forte”

“Sinner e Alcaraz sono molto vicini, possono raggiungere i ‘big three’. I Challenger sono fondamentali per crescere. A Tenerife ci sono le condizioni perfette”. Queste le parole di David Ferrer, intervenuto in occasione del Tenerife Challenger, organizzato da MEF Tennis Events. Tanti i temi trattati dal capitano della nazionale spagnola di Coppa Davis, impegnato a seguire i giovani talenti del suo Paese. L’attenzione dell’ex numero 3 del mondo è ricaduta negli ultimi giorni sui Challenger di Tenerife – la settimana scorsa Daniel Merida ha vinto il primo -, in vista della sfida in programma a settembre contro il Cile valida per l’accesso alle Final Eight di Bologna.

LA STORICA VITTORIA DI ALCARAZ E LA RIVALITÀ CON SINNER

Il finalista del Roland Garros 2013 ha parlato del trionfo di Carlos Alcaraz, dopo la sorprendente separazione dallo storico coach Ferrero, all’Australian Open 2026 che gli ha permesso di diventare il giocatore più giovane di sempre a completare il Career Gran Slam. “Vincere un Australian Open dopo questo addio non deve essere stato facile – ha esordito Ferrer -. Sono d’accordo con Carlitos quando dice che Samuel Lopez è uno dei migliori al mondo. Insieme possono avere grande successo”.

Il capitano della nazionale spagnola ha analizzato, con uno sguardo al futuro, anche la rivalità tra il numero 1 del mondo e Jannik Sinner, i quali da qualche anno sono i dominatori incontrastati del circuito: “È difficile dire quanti Slam potrà vincere Alcaraz. Chiaramente, se dobbiamo cercare chi può raggiungere i numeri di Djokovic, Nadal e Federer, oggi ci sono lui e Sinner, che sono molto vicini e si stimolano a vicenda. Dopo la vittoria a Melbourne Carlos è in fiducia, ma già a Indian Wells e Miami sappiamo che Sinner può giocare molto bene. Sarà sempre difficile dire chi è il più forte e, in più, da ora a quando arriveranno a fine carriera, ci sono ancora 15 anni: non sappiamo quanti altri ragazzi emergeranno”.

IL CHALLENGER DI TENERIFE

L’ex numero 3 del ranking, alla ricerca di nuovi talenti per la sua nazionale, ha speso parole al miele per il Challenger di Tenerife, formato da due eventi organizzati da MEF Tennis Events all’Abama Tennis Academy. Il primo è stato vinto da Daniel Merida, il quale ha raggiunto la semifinale anche nel secondo: oltre a lui, ci saranno gli spagnoli Pablo Llamas Ruiz e Alejandro Moro Canas. “Ho seguito diverse partite dei due Challenger di Tenerife. Conosco Ruiz perché si allena nella mia accademia. Merida sta migliorando molto e sta facendo i passi giusti per un futuro in Coppa Davis”. Sulle condizioni del torneo ha aggiunto: “Qui si gioca al caldo e outdoor a febbraio, queste sono condizioni che piacciono ai giocatori: un punto che Spagna e Italia hanno in comune”.

L’IMPORTANZA DEI CHALLENGER E LA PARENTESI ITALIANA

Ferrer ha ribadito l’importanza dei Challenger, giocati dallo stesso campione spagnolo all’inizio della carriera, prima di approdare nel circuito maggiore in cui è stato protagonista per più di un decennio. “Giocando il tour ci sono stati momenti in cui mi mancavano i Challenger. Ricordo che giocavo tanto in Italia e in Francia perché in Spagna, forse, ai tempi ce n’erano solo due: Barcellona e Pozoblanco” ha proseguito il nativo di Javea.

“Adesso il numero è più alto e sono un’occasione per diventare professionisti e crescere. D’altronde, ai miei tempi, l’Italia non aveva tutti questi grandi giocatori e adesso è cresciuta molto. Quindi, sotto questo punto di vista, la Federazione Spagnola sta facendo un buon lavoro”.

JODAR E LANDALUCE: “DUE GRANDI TALENTI, MA NIENTE PARAGONI CON CARLOS”

La Spagna a settembre sarà impegnata nel tie contro il Cile per un posto alle Final Eight di Bologna. In vista di questa importante sfida, il capitano della nazionale ha parlato di altri due talenti del tennis spagnolo, ovvero Rafa Jodar e Martin Landaluce, entrambi classe 2006: “Sono due ragazzi che mi sorprendono già ora per la loro maturità, specialmente se rapportata alla loro classifica”. Secondo Ferrer, il paragone con Alcaraz va accantonato: “Rafa e Martin seguono un percorso diverso rispetto ad Alcaraz: Carlitos è come Nadal, ne nascono pochi così. Loro due possono diventare top 20 ed è ottimo averli a disposizione perché possono diventare il futuro della nazionale, ma non si possono fare paragoni” ha concluso l’ex numero 3 del mondo.