Sinner-Machac: data, orario, diretta streaming primo turno ATP 500 Doha 2026

Jannik Sinner sfiderà Tomas Machac nel match valido per il primo turno dell’ATP 500 di Doha 2026. Sorteggio non fortunato per l’azzurro, che ha pescato uno dei giocatori più in forma di questo inizio di stagione. Dopo la splendida trasferta australiana, però, Machac è stato vittima di un infortunio a Montpellier che lo ha costretto a rinunciare a Rotterdam, perciò le sue condizioni sono da valutare. Poco male perché Sinner scenderà in campo con i favori del pronostico, forte anche del 2-0 in suo favore nei precedenti.

SINNER AL PRIMO TURNO: DATA E ORARIO

Il match di primo turno tra Jannik Sinner e Tomas Machac all’ATP 500 di Doha, andrà in scena tra lunedì 16 e mercoledì 18 febbraio a un orario ancora da definire. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW.