Paolini-Jovic in tv: data, orario, diretta streaming terzo turno Australian Open 2026

Jasmine Paolini affronterà Iva Jovic nel match valido per il terzo turno dell’Australian Open 2026. La tennista azzurra è reduce dal successo in due set ai danni di Magdalena Frech e se la vedrà contro l’enfant prodige americana, n. 29 del ranking WTA e capace di travolgere Volynets e Hon in quest’edizione a Melbourne. La numero uno d’Italia ha vinto entrambi i precedenti, ma non potrà permettersi di sottovalutare l’avversaria in quello che si preannuncia un incontro particolarmente insidioso.

PAOLINI-JOVIC: DATA E ORARIO

Il match tra Jasmine Paolini e Iva Jovic andrà in scena nella giornata di venerdì 23 gennaio, con orario e campo ancora da definire. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport. Sarà possibile seguire la sfida in streaming tramite le piattaforme di Discovery Plus (previo abbonamento), HBO Max (previo abbonamento), Dazn (previo abbonamento), Tim Vision (previo abbonamento).