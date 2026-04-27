Prequalificazioni Internazionali d’Italia 2026: quante e quali wild card sono in palio quest’anno?

Anche quest’anno torna l’appuntamento con le Prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2026 in programma al Foro Italico di Roma. Decine di migliaia di tennisti negli ultimi mesi si sono sfidati lungo tutto il territorio per garantirsi la possibilità di volare nella Capitale e giocarsi un chance per il torneo combined Atp/Wta 1000 di quest’anno. Un appuntamento ormai fisso e che quest’anno scatterà il 28 aprile con i primi incontri dei due tabelloni di singolare. Ma quanti e quali inviti vengono messi in palio quest’edizione? Ecco nel dettaglio la situazione.

Partiamo con la prima notizia: salvo sorprese/ritiri dell’ultima ora, non ci saranno in palio inviti per i due main draws. Si gioca, quindi, “solo” per dei posti nelle qualificazioni. Il torneo maschile delle prequalificazioni assegnerà due wild card per le quali, mentre più ghiotta è la chance per le donne, visto che saranno ben quattro gli inviti assegnati e basterà quindi arrivare in semifinale per garantirsi la possibilità di giocare nel Wta 1000 del Foro.

WILD CARD IN PALIO PREQUALIFICAZIONI IBI 2026