Internazionali d’Italia 2026: forfait Vacherot, dentro Landaluce

Valentin Vacherot si cancella dagli Internazionali d’Italia 2026. Dopo aver saltato volutamente il 500 di Barcellona, in seguito all’ottima settimana nel Principato per ricaricare le energie, ed essersi arreso a Emiliano Nava in tre set sul rosso di Madrid, il monegasco si è cancellato anche dal torneo di Roma. Al suo posto farà ingresso nel main draw Martin Landaluce che, dopo essere uscito nelle qualificazioni contro Andrea Pellegrino, è stato ripescato come lucky loser e farà il suo esordio nel tabellone principale contro Marin Cilic.