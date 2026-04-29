Challenger 175 Cagliari 2026: Arnaldi ribalta Arnaboldi e accede al secondo turno

Nel match d’esordio nel Challenger 175 di Cagliari 2026 arriva la prima vittoria stagionale, escludendo le sfide di qualificazione, di Matteo Arnaldi, che ribalta Federico Arnaboldi e si impone 6-7(3) 6-4 6-2 in due ore e venticinque minuti.
Nonostante un inizio in salita, l’ex numero 30 del mondo cambia l’inerzia della gara dopo aver annullato tre palle break nel quarto gioco del secondo set. Questo successo può segnare un nuovo inizio nel 2026 del ligure, reduce da nove sconfitte nelle ultime dieci partite. Dopo la finale nel torneo ITF M25 di Santa Margherita di Pula, questo è un risultato che di certo non può far sorridere Arnaboldi, consapevole di aver avuto l’inzeria del match dalla sua parte. Nella prossima sfida Arnaldi se la vedrà con Juan Manuel Cerundolo, ultimamente avversario di molti azzurri e vincitore in rimonta della sfida con Federico Cinà al primo turno.