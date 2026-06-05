Roland Garros 2026, semifinali da record: un solo Top 10 tra gli ultimi quattro

Le semifinali del Roland Garros 2026 consegnano un dato rarissimo nella storia recente degli Slam. Con Alexander Zverev unico giocatore ancora presente tra i primi dieci del mondo, il Major parigino diventa il primo Slam dagli US Open 2024 a presentare una semifinale con un solo rappresentante della Top 10 ATP.

Prima di Parigi 2026 era successo agli US Open 2024, quando Taylor Fritz (n.12), Frances Tiafoe (n.20) e Jack Draper (n.25) raggiunsero le semifinali lasciando il solo Jannik Sinner come rappresentante della Top 10. Ancora più indietro bisogna tornare agli US Open 2017, con Pablo Carreno Busta (n.19), Juan Martin Del Potro (n.28) e Kevin Anderson (n.32) ad affiancare il numero uno del mondo Rafael Nadal.

Al Roland Garros 2002, invece, l’unico Top 10 presente in semifinale era Marat Safin (n.2), mentre gli altri tre semifinalisti erano Juan Carlos Ferrero (n.11), Alex Corretja (n.20) e Albert Costa (n.22). Una situazione simile si verificò anche all’Australian Open 2001 con Marat Safin (n.11), Thomas Johansson (n.18), Jiri Novak (n.24) e Andre Agassi come unico Top 10, e all’Australian Open 2001 con Patrick Rafter (n.15), Arnaud Clement (n.18), Sebastien Grosjean (n.19) e Andre Agassi unico giocatore tra i primi dieci del ranking

A rendere ancora più particolare il dato di questa edizione è la presenza di Matteo Arnaldi, arrivato a Parigi da numero 104 del mondo. Insieme al n.27 Jakub Mensik e al n.14 Flavio Cobolli, il sanremese contribuisce a rendere quella del Roland Garros 2026 una delle semifinali più sorprendenti delle ultime edizioni.