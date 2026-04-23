ITF W75 Chiasso 2026: buona la prima per Pigato, McAdoo ko in due set

In archivio i primi turni dell’ITF W75 di Chiasso 2026. Esordio vincente sulla terra rossa svizzera per la testa di serie numero 2 del tabellone Lisa Pigato, uscita indenne per 6-4 6-3 contro la statunitense Rasheeda McAdoo (n.500 WTA). Agli ottavi di finale la bergamasca sfiderà la slovena, ex numero 35 del ranking, Polona Hercog.

Non solo Pigato per il tennis azzurro. Jennifer Ruggeri ha superato in due set la beniamina di casa Katerina Tsygourova (n.544 WTA), mentre Aurora Zantedeschi ha battuto in rimonta la turca Berfu Cengiz (n.467 WTA), mettendo a segno addirittura un bagel nel secondo set (2-6 6-0 6-2). Grande vittoria anche per Samira De Stefano che ha sconfitto nel derby tricolore Noemi Basiletti per 3-6 6-3 7-6(3).

La Svizzera alza la testa

Agli ottavi di finale dell’Axion Open ci sarà anche tanta Svizzera grazie alle vittorie da parte di Elsa Bonelli, Alina Granwehr e Susan Bandecchi. Seconda vittoria da professionista per la classe 2009 Bonelli che porta a casa il primo successo della carriera a livello W75. Accreditata di una wildcard, l’elvetica si è portata a casa un match pazzesco rimontando la rumena, testa di serie numero 5, Miriam Bulgaru (n.211 WTA) con il punteggio di 4-6 6-2 7-6(6). La diciassettenne ha conquistato in modo incredibile i suoi primi punti nel ranking WTA: avanti 5-0 nel terzo, ha subito la rimonta fino al 5-5 e nel tie-break, sul 6-2, non ha capitalizzato i 4 match point a disposizione, prima di chiudere per 8 punti a 6. Ad attenderla nel prossimo round ci sarà l’ucraina Katarina Zavatska, numero 237 del mondo.

“Sono super contenta della vittoria – ha detto la tennista svizzera nell’intervista a caldo in campo –. Ero sopra 5-0 nel terzo set, poi sono successe mille cose, ma sono riuscita a gestire una situazione molto difficile e sono felice di questa vittoria. Sto facendo un’esperienza incredibile. Allenarsi con queste ragazze ti permette di capire il livello che sanno esprimere, molto diverso da quello under 18. Il mio obiettivo è giocare uno Slam Junior quest’anno” ha concluso Bonelli, attualmente al numero 114 del mondo nel circuito junior.

Prova di carattere da parte di Alina Granwehr che ha battuto la brasiliana Gabriela Cé con un netto 6-4 6-3. Nel penultimo match di giornata, la numero 213 al mondo Susan Bandecchi si è sbarazzata della tedesca Jule Niemeier per 6-3 6-2, regalandosi gli ottavi di finale contro la qualificata croata Lucija Ciric Bagaric.