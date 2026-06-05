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Con la finale al Roland Garros Cobolli è quarto nella Race per le ATP Finals 2026

By Tommaso de Laurentiis
2 Min Read
Flavio Cobolli agli Internazionali d'Italia 2026
Flavio Cobolli - Foto FITP

In seguito al ritiro di Matteo Arnaldi (a causa di un virus intestinale), Flavio Cobolli raggiunge la sua prima finale Slam della carriera al Roland Garros. Con lo straordinario risultato raggiunto a Parigi, il romano entrerà per la prima volta in carriera in top ten al termine del torneo. Un inizio di stagione da urlo per Cobolli – quarti di finale nel Masters 1000 di Madrid e titolo nell’ATP 500 di Acapulco – che è quarto nella Race verso le ATP Finals di Torino 2026. Se la stagione finisse oggi l’Italia avrebbe due giocatori in Piemonte: Sinner (già qualificato) e Cobolli, quarto con 2620 punti. Sempre in corsa anche Luciano Darderi, 15° a 1425 punti, mentre più attardato Lorenzo Musetti, 36° con 885 punti.

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Top 10 ATP Race

  1. Jannik Sinner ITA – 5950 punti
  2. Alexander Zverev GER – 4340 punti
  3. Carlos Alcaraz ESP – 3650 punti
  4. Flavio Cobolli ITA – 2620 punti
  5. Daniil Medvedev RUS – 2220 punti
  6. Arthur Fils FRA – 1890 punti
  7. Jakub Mensik CZE – 1855 punti
  8. Ben Shelton USA – 1680 punti
  9. Félix Auger-Aliassime CAN – 1675 punti
  10. Casper Ruud NOR – 1665 punti

Italiani in top 50 ATP Race

    1. Luciano Darderi ITA – 1425 punti
    1. Matteo Arnaldi ITA – 1088 punti
    1. Lorenzo Musetti ITA – 885 punti
    1. Matteo Berrettini ITA – 763 punti
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