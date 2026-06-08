News

WTA 500 Queen’s 2026: pioggia su Londra, match interrotti per pioggia

By Tommaso de Laurentiis
0 Min Read
Qinwen Zheng agli Internazionali d'Italia 2026
Qinwen Zheng - Foto FITP

Piove a Londra, dove è in corso la prima giornata di tabellone principale del WTA 500 del Queen’s 2026. Interrotti tre match: Dart-Samsonova, Pliskova-Kessler e Zheng-Cristian.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS