Djokovic a New York: possibile presenza alla finale del mondiale di calcio

Novak Djokovic è reduce dalla sconfitta in semifinale a Wimbledon con Jannik Sinner, che gli ha impedito di coltivare ulteriormente il sogno del venticinquesimo Slam. Il tennista serbo si trova a New York per la presentazione del suo documentario “Novak Djokovic: The Wolf in Winter“, che ha luogo nel Museo di Arte Moderna della stessa metropoli americana. Visto che nella giornata di domenica 19 luglio ore 21.00 italiane andrà in scena la finale del Mondiale di calcio tra Argentina e Spagna, non è da escludere la presenza del ventiquattro volte campione Slam al “MetLife Stadium” di New York, teatro dell’appuntamento più importante dell’anno sul fronte calcistico.