ATP Finals 2025: Lorenzo Musetti arrivato a Torino (VIDEO)

Lorenzo Musetti è a Torino. Dopo il ko agrodolce ad Atene con Djokovic, il carrarino è arrivato nel capoluogo piemontese in vista delle Atp Finals, che disputerà in sostituzione proprio del tennista serbo. Il torneo prenderà il via domenica 9 novembre per una settimana intera di tennis con l’ultimo atto previsto per il 16. Musetti esordirà lunedì (non prima delle 14.00) contro Taylor Fritz. Il toscano affronterà poi Carlos Alcaraz e Alex de Minaur.
Benvenuto a Torino Lore 🤩#NittoATPFinals pic.twitter.com/wyARVx7ark
