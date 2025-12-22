Cirstea pronta per l’ultima stagione: “Non pensavo che la mia carriera sarebbe durata così tanto”

Il 2026 sarà l’ultimo anno nel tour per la romena Sorana Cirstea, ormai da vent’anni nel circuito. In carriera può vantare due titoli 250 e il raggiungimento della ventunesima posizione nel ranking WTA, ma anche i due quarti di finale Slam a Parigi nel 2009 e a New York nel 2023.

L’annuncio è arrivato qualche settimana fa tramite i suoi canali social e poco dopo ha partecipato al podcast Tennis Insider Club, dove ha approfondito la questione e vari aspetti del suo percorso tennistico.

Nei suoi primi anni da giocatrice professionista ha dovuto affrontare alcune difficoltà riguardo la sua emotività, più che normali quando si è ancora molto giovani: “Avrei voluto sapere fin dall’inizio che la mia carriera sarebbe durata così a lungo e non essere così dura con me stessa”.

La smania di volere tutto e subito è stata deleteria quando sono cominciati ad arrivare i primi ottimi risultati: “Quando ho raggiunto i quarti di finale del Roland Garros e sono salita al numero 21 del mondo, pensavo di entrare rapidamente in top 10. Invece, ho subito due sconfitte consecutive al primo turno, la mia classifica è leggermente scesa e ho sentito fosse la fine del mondo”. Queste circostanze si presentano nel corso della carriera per maturare, ed è una tappa celebrata anche dalla stessa giocatrice: “Era la prima volta nella mia carriera che dovevo affrontare una situazione del genere e non sapevo come gestirla, da lì però sono migliorata molto sotto questo aspetto”.

L’INFORTUNIO E NADAL COME PUNTO FERMO

Il suo cammino è costellato di qualche infortunio di troppo, proprio come il suo idolo Rafael Nadal, e in particolare ha sofferto per quello subito alla spalla: 2A 24 anni ho avuto un anno incredibile, ma le mie aspettative erano così alte che quando mi sono infortunata, ho pensato: Perché sto giocando?”. Ma questo non l’ha fermata: “È stato allora che ho cercato di cambiare mentalità e di scendere in campo senza mettermi troppa pressione”.

Fondamentale in questa ricerca di tranquillità sul campo è stato proprio Nadal, modello e simbolo in tutti i suoi aspetti: “Gioca ogni punto con il 1000% di intensità. A volte non dovresti sapere nemmeno il punteggio, ma giocare al massimo ogni punto. Progredendo l’ho capito e mi sono divertita di più”.

Infine, ci tiene a rassicurare tutti, il suo ultimo anno non sarà di passaggio, la voglia di migliorare e di competere rimangono le stesse di sempre: “Ho ancora obiettivi per il 2026 e cose sui cui lavorare, ma voglio concludere con orgoglio e a testa alta”.