Atp Metz 2025: altra prova di forza per Berrettini, è ai quarti

Convincente vittoria nell’ATP 250 di Metz per Matteo Berrettini, che ha superato Aleksandar Vukic per 7-6 6-3 in un’ora e venticinque minuti. L’azzurro conquistando l’accesso ai quarti di finale, i secondi consecutivi dopo quelli raggiunti due settimane fa a Vienna. Giovedì 6 novembre alle ore 18 affronterà Learner Tien, con in palio un posto in semifinale in un tabellone particolarmente aperto.

La cronaca del match

Ottima la partenza di Berrettini, che, forte delle buone sensazioni maturate dopo il successo al primo turno contro Quentin Halys, si è portato subito avanti di un break. Pronta la reazione di Vukic, capace di recuperare lo svantaggio e ristabilire la parità sul 2-2.

Il set è poi proseguito in equilibrio, con l’azzurro a creare le occasioni migliori per strappare il servizio, soprattutto nel settimo game, quando si è procurato tre palle break consecutive sullo 0-40.

Il tie-break ha regalato grande spettacolo al pubblico francese: Vukic ha messo a segno un passante a una mano da applausi, forse il punto più bello del torneo. Ma non è bastato: con un parziale di quattro punti consecutivi e un pizzico di fortuna sul nastro, Berrettini ha chiuso 7-5 portando a casa il primo set.

Nel secondo parziale Matteo ha mantenuto alta la concentrazione, annullando una palla break nei primi game e piazzando l’allungo decisivo nell’ottavo. Solida e continua la prestazione dell’azzurro, capace di gestire i momenti chiave con il servizio e di limitare l’australiano grazie al back sul suo diritto.

Una prova completa per Berrettini, che conferma i progressi delle ultime settimane e si prepara ora all’appuntamento di Bologna, dove guiderà la nazionale italiana a caccia della storica tripletta.