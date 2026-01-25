Australian Open 2026: Sinner si allena indoor con Cahill e Vagnozzi

Jannik Sinner ha deciso di non sforzare il suo fisico all’indomani della vittoria in quattro set contro Eliot Spizzirri, valida per il terzo turno dell’Australian Open 2026. Nella mattinata di domenica 25 gennaio, l’azzurro ha optato per un allenamento leggero sul Campo 8 di Melbourne Park. La novità è che, rispetto ai giorni precedenti, si è allenato al chiuso, verosimilmente proprio in seguito alle fatiche patite sulla Rod Laver Arena tra caldo e crampi. Nessuno sparring partner per Sinner, il quale si è limitato a palleggiare con i suoi due coach, Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Il prossimo match di Jannik, opposto al connazionale Luciano Darderi, è previsto per lunedì sulla Margaret Court Arena.