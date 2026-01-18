Australian Open 2026, Sabalenka: “Lavoro su serve and volley, cerco di portare qualcosa di nuovo sul campo”

“Sono super felice di aver superato questo match. Penso di non essere partita al meglio e di aver faticato a trovare il mio ritmo. Però sento che negli ultimi due game del primo set ho trovato il ritmo giusto e sono riuscita a entrare di più in campo e a giocare un tennis un po’ migliore”. Queste le parole, in conferenza stampa, di Aryna Sabalenka dopo il successo in due set, con il punteggio di 6-4 6-1, sulla francese Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah nel primo turno dell’Australian Open 2026. Avanza al secondo turno la bielorussa, che se la vedrà con la qualificata Bai. Vittoria al tie-break del terzo set per la cinese, che ha eliminato la russa Anastasia Pavlyuchenkova per 6-4 2-6 7-6(10).

GIOCO DI VOLO

Ben 22 discese a rete per Sabalenka, che per venire a capo di Rakotomanga Rajaonah ha scelto di giocare molto più spesso di volo e di accorciare gli scambi: “Preferisco essere imprevedibile (ride ndr.). Sto lavorando su servizio e volée e sono molto felice di essere riuscito a farlo in questa partita. Sono orgogliosa di essere riuscita giocare questo tennis. Penso sia sempre importante lavorare sul proprio gioco e continuare a svilupparmi come giocatrice. Portare qualcosa di nuovo sul campo credo sia la chiave per essere costanti”.

SORPRESA RAKOTOMANGA

Primo set coraggioso giocato dalla francese Rakotomanga Rajaonah, classe 2005, numero 118 del mondo e destinata ad entrare nella top 100 entro fine anno. Una giocatrice, la transalpina, poco conosciuta nel circuito e venuta a galla nel 2025 con il titolo nel WTA 250 di San Paolo a settembre. “Era un’avversaria (Rakotomanga ndr.) che non avevo mai affrontato prima. Non avevo visto le sue partite e non sapevo molto di lei. Facevo fatica ad appoggiarmi ai suoi colpi e variava molto al servizio”, la spiegazione di Sabalenka, che è riuscita a sbrogliare la matassa nel primo set per poi dilagare nel secondo set: “Sono felice di essere riuscita a gestire la situazione e a vincere in due set. Ho sentito di dover entrare di più in campo e di mettere più pressione possibile a Rakotomanga”.