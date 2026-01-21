Australian Open 2026, ritiro per Zheng contro Moutet: il motivo e cosa succede con le scommesse

Ritiro per Michael Zheng nel corso del quarto set contro Coretin Moutet, match valido per il secondo turno dell’Australian Open 2026. Lo statunitense dopo aver ricevuto un trattamento medico all’inizio del terzo set per problemi al quadricipite e alla coscia sinistra ha provato a continuare a giocare, stringendo i denti, ma nel secondo game del quarto parziale è costretto al ritiro dopo alcuni game dove zoppicava.

RITIRO ZHENG, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Zheng perdente, Moutet vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo set, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.