Milion Dollar 1 Point Slam 2026: Zverev eliminato dalla numero 116 WTA Garland

Continuano le sorprese al Milion Dollar 1 Point Slam. Eliminato al secondo turno il numero 3 del mondo Alexander Zverev. Il tedesco è stato sconfitto dalla numero 116 WTA Garland. Scambio prolungato deciso da un rovescio lungolinea della statuntiense, che sfiderà Nick Kyrgios.

COS’È IL MILION DOLLAR 1 POINT SLAM

A contendersi il titolo saranno 48 partecipanti, suddivisi tra professionisti, dilettanti e celebrità invitate tramite wild card. Il montepremi complessivo sarà di 1 milione di dollari australiani, assegnato al vincitore finale. La particolarità sta nel format: ogni match sarà deciso da un solo punto, in un tabellone a eliminazione diretta. Un singolo scambio determinerà l’eliminazione o il passaggio del turno.