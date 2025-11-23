Binaghi: “Cobolli non ha nulla da invidiare a Scamacca. Faremo l’impossibile per trasmettere le ATP Finals su Rai 1”

Angelo Binaghi, presidente della FITP, è stato intervistato dalla Rai a poche ore dall’inizio della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna. Innanzitutto ha sottolineato l’importanza di trasmettere le sfide dell’Italia su Rai Uno: “Quella della Davis tra noi e Rai è una bella storia. Noi siamo titolari dei diritti, presi per convincere la Rai a incominciare a riconoscerci i diritti riconosciuti alla nazionale del calcio. Credo che Cobolli non abbia niente da invidiare a Scamacca. Ritenendo questa la realizzazione di un sogno, credo che questa sia una delle cose più importante debba fare. Noi non incidiamo sulle partite, ma dobbiamo incidere sulle scelte degli altri stakeholder“.

Anche le ATP Finals su Rai Uno?

Sulla possibilità che anche le ATP Finals vengano trasmesse sull’1, invece: “La questione è un pochino più complessa, i diritti li gestisce ATP Media, di cui noi però siamo azionisti. Le vicissitudini degli ultimi anni non depongono bene, ma noi siamo fiduciosi anche alla luce di ciò che accade a livello internazionale.

Che anche organismi molto importanti, o per un cambio di governance o per un cambio di indirizzo, possano mettere in chiaro le profittabilità dei loro asset, rispetto alla promozione del tennis. Dei rendimenti a lungo termine, ma maggiori a quelli che hai a vendere oggi al maggior offerente. Faremo l’impossibile per far sì che le ATP Finals siano su Rai 1 – ha promesso Binaghi – E ricordo che gli spagnoli hanno diritto di vedere Alcaraz in una semifinale Slam, mentre il nostro governo non ci riconosce il diritto di vedere Sinner in chiaro in una semifinale Slam. Questo beneficio andrebbe cavalcato e il diritto andrebbe riconosciuto“.