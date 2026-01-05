ATP Hong Kong 2026: avanza ai quarti di finale la coppia Musetti/Sonego

Ottimo esordio all’ATP di Hong Kong 2026 per la coppia di doppio formata da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Gli azzurri hanno infatti superato in due set col punteggio di 7-6(3) 6-4 il duo formato dal serbo Miomir Kecmanovic e dal francese Alexandre Muller in poco più di un’ora e venti minuti di gioco. Musetti e Sonego si qualificano così per i quarti di finale del torneo dove attendono la coppia vincitrice della sfida tra Ray Ho/Hendrik Jebens e Alexander Erler/Robert Galloway.

LA PARTITA

Nel primo set Musetti e Sonego sciupano due occasioni di break nel nono game. Il break arriva nel corso dell’undicesimo gioco ma Kecmanovic e Muller ottengono l’immediato contro break e il parziale si prolunga al tie-break. La coppia avversaria degli azzurri parte avanti di un mini break ma viene rimontata e superata col punteggio di 7-3. Nel secondo set il serbo e il francese ottengono break in apertura ma la coppia italiana rimonta conquistando gli ultimi quattro giochi dell’incontro.