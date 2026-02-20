AtpNews

ATP 500 Rio de Janeiro 2026: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 20 febbraio. Berrettini cerca la semifinale

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di venerdì 20 febbraio del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. Nel quadro dei quarti di finale spicca l’appuntamento di Matteo Berrettini, come secondo match sul campo principale “Guga Kuerten”, contro il peruviano Ignacio Buse, uscito vincitore con Joao Fonseca nel turno precedente.

Il programma di venerdì 20 febbraio

Quadra Guga Kuerten

a partire dalle ore 21:00 – (8) Etcheverry vs (LL) Faria

non prima delle ore 23:00 – Buse vs Berrettini

a seguire – Tirante vs Tabilo

Quadra 1

a partire dalle ore 20:00 – Kopriva vs Cerundolo

