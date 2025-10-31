Tabellone Atp Atene 2025, Musetti prova a rincorrere le Finals

Lorenzo Musetti ci prova ad Atene. Il tennista carrarino prova a rincorrere quella che questa settimana è diventata una tortuosa strada verso le ATP Finals e sarà presente nella capitale greca. L’allievo di Simone Tartarini dovrà rispondere a Felix Auger-Aliassime, che potrebbe addirittura superarlo, nel caso riuscisse a conquistare l’accesso in finale a Parigi. Ad Atene sarà testa di serie numero due Musetti, in un tabellone che vede al via anche Novak Djokovic, al rientro dopo il Six Kings Slam.
TABELLONE ATP 250 ATENE
(1) Novak Djokovic – Bye
Alejandro Tabilo vs Adam Walton
Qualifier vs Laslo Djere
Stefanos Sakellaridis [WC] vs (6) Nuno Borges
(4) Brandon Nakashima – Bye
Marcos Giron vs Pedro Martinez
Qualifier vs Ivan Ivanov [WC]
Reilly Opelka vs (8) Fabian Marozsan
(7) Alexei Popyrin vs Sebastian Korda
Damir Dzumhur vs Jacob Fearnley
Miomir Kecmanovic vs Kamil Majchrzak
Bye vs (3) Luciano Darderi
(5) Alexandre Muller vs Qualifier
Qualifier vs Tomas Martin Etcheverry
Stan Wawrinka [WC] vs Botic van de Zandschulp
Bye vs (2) Lorenzo Musetti