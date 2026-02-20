ATP 250 Delray Beach 2026: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 20 febbraio. In campo Cobolli

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di venerdì 20 febbraio del torneo ATP 250 di Delray Beach. Come match principali dei quarti di finale, figurano l’incontro di Flavio Cobolli con il qualificato Coleman Wong ed i derby statunitensi tra Taylor Fritz e Tommy Paul e tra Tien e Tiafoe.

Il programma di venerdì 20 febbraio

Center court

Secondo match a partire dalle ore 17:00 – (Q) Wong vs (3) Cobolli

Non prima delle ore 20:30 – Korda vs (2) Ruud

Non prima delle ore 00:00 – (4) Tien vs (8) Tiafoe

Non prima delle ore 2:00 – (1) Fritz vs (5) Paul