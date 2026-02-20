Tabellone qualificazioni ATP 500 Dubai 2026: Nardi a caccia del main draw

È stato sorteggiato il tabellone delle qualificazioni dell’ ATP 500 di Dubai. Luca Nardi proverà ad accedere al main draw e affronterà, al primo turno, Marco Trungelliti. Guidano come teste di serie Botic van de Zandschulp al numero uno e Giovanni Mpetshi Perricard al numero due.
Il tabellone delle qualificazioni
(1)Van de Zandschulp vs Carreno Busta
(WC) Trungelliti vs (8) Nardi
(2) Mpetshi Perricard vs Mochizuki
Choniski vs (6) de Jong
(3) Halys vs O’Connell
(WC) Basilashvili vs (5) Shevchenko
(4) Struff vs (WC) al Janahi
Virtanen vs (7) Vukic